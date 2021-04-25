"Роскосмос" не обсуждал доставку космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщение о переговорах со SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon. Об этом он написал в Twitter.

"У нас есть свои корабли. Зачем нам это?", - приводит РИА Новости слова главы российского космического ведомства.

Ранее Рогозин сообщил, что "Роскосмос" планирует вывести на орбиту новую российскую космическую станцию к 2030 году. По его словам, строить станцию ведомство готово начать "хоть сегодня". Для этого есть все необходимое: компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, "умное" железо, которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику, сказал он.