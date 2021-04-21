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21.04.2021 12:16
Рубрика: Общество

"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" планирует вывести на орбиту новую российскую космическую станцию к 2030 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на научной сессии общего собрания РАН.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

По словам Рогозина, "Роскосмос" готов начать строительство станции "хоть сегодня" и ждет соответствующих поручений президента и правительства. "У нас все для этого есть: компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, "умное" железо, которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику", - сказал он.

Фото: Иван Вагнер/Роскомос
Сводить с орбиты МКС в 2025 году не планируется

Отмечается, что создание новой станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, так как его оборудование изношено на 80%. Новая российская орбитальная станция будет посещаемой, а не постоянно обитаемой, как Международная космическая станция (МКС), из-за радиационного воздействия на высокоширотной орбите. Кроме того, на этой станции будут использоваться искусственный интеллект и роботы, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

Станция будет национальной, но не исключается, что будут прилетать и международные экипажи. Как отметил глава "Роскосмоса", замысел станции и ее техническое наполнение должны быть преимущественно российскими, поскольку сейчас действующие ограничения мешают воплощению некоторых технических замыслов российских ученых и инженеров. "Хочешь сделать хорошо - сделай это сам", - приводит слова Рогозина Интерфакс.

Рогозин также сообщил, что научно-энергетический модуль, который планировалось отправить на МКС, доработают для использования на новой российской орбитальной станции. Это совершенно новый модуль нового поколения.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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