"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году

"Роскосмос" планирует вывести на орбиту новую российскую космическую станцию к 2030 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на научной сессии общего собрания РАН.

По словам Рогозина, "Роскосмос" готов начать строительство станции "хоть сегодня" и ждет соответствующих поручений президента и правительства. "У нас все для этого есть: компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, "умное" железо, которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику", - сказал он.

Отмечается, что создание новой станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, так как его оборудование изношено на 80%. Новая российская орбитальная станция будет посещаемой, а не постоянно обитаемой, как Международная космическая станция (МКС), из-за радиационного воздействия на высокоширотной орбите. Кроме того, на этой станции будут использоваться искусственный интеллект и роботы, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

Станция будет национальной, но не исключается, что будут прилетать и международные экипажи. Как отметил глава "Роскосмоса", замысел станции и ее техническое наполнение должны быть преимущественно российскими, поскольку сейчас действующие ограничения мешают воплощению некоторых технических замыслов российских ученых и инженеров. "Хочешь сделать хорошо - сделай это сам", - приводит слова Рогозина Интерфакс.

Рогозин также сообщил, что научно-энергетический модуль, который планировалось отправить на МКС, доработают для использования на новой российской орбитальной станции. Это совершенно новый модуль нового поколения.