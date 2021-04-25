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25.04.2021 18:51
Рубрика: Экономика

Банк России решил на пять

Как повышение ключевой ставки повлияет на рубль и вкладчиков
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Выбор в пользу более резкого (сразу на 0,5 процентного пункта, впервые с 2014 года) повышения ключевой ставки позволит избежать более сильного ее повышения в будущем, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина решение совета директоров регулятора. Теперь ставка составляет 5%.

Главная причина - активность покупателей, отражающая восстановление экономики, опередила ожидания, а предложение никак не успевает за растущим спросом. ЦБ почти вдвое увеличил прогноз по росту расходов потребителей, полагая, что в значительной мере он произойдет за счет покупок импортных товаров и услуг. Это накладывается на закрытые границы (не потраченные на зарубежные поездки деньги частично расходуются внутри страны), "импорт" высоких мировых цен на продовольствие.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
ЦБ может ужесточить требования к ипотеке с низким взносом

Повышая ставку, Банк России делает более привлекательными вложения в российские облигации, это сдержит отток "горячего" иностранного капитала, тем самым ослабит давление геополитических рисков на рубль. Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что повышение ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. позволит рублю закрепиться около отметки 75 рублей за доллар.

Повышение ключевой ставки поддержит увеличение ставок по депозитам, с другой стороны - замедлит инфляцию и защитит сбережения от обесценения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ставки по вкладам в среднем по рынку вырастут на ту же величину, что и ключевая ставка, считают в ВТБ, но постепенно. Возможно, это остановит отток средств граждан со срочных депозитов, который длится уже год.

На доступность кредитов физлицам повлияет не только повышение ключевой ставки, но и запланированное Банком России возвращение докризисных, более высоких надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%), а также (с 1 июля) по потребительским кредитам.

Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки: рост цен на жилье продолжается на фоне роста покупок квартир в инвестиционных целях (для перепродажи и сдачи в аренду). "Нужно нормализовать темпы роста ипотеки и, прежде всего, смотреть на доступность жилья, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг", - сказала Набиуллина.

Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки

Потребкредитование снова ускорилось, в марте сезонно сглаженные темпы превысили 15% к тому же периоду прошлого года. Такой разрыв с динамикой доходов ведет к избыточной долговой нагрузке заемщиков, считают в Банке России.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦБ решил вернуть с 1 июля докризисные требования по потребкредитам

Повышение надбавок к коэффициентам риска означает, что в целом банки будут или чаще отказывать закредитованным гражданам в кредите, или предлагать более высокие ставки. Но это может снизить доступность кредитов и для менее закредитованных заемщиков, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В пандемию банки ужесточили свои подходы к одобрению кредитов, тем не менее за счет более низких надбавок они могут выдавать больше кредитов заемщикам с умеренным уровнем долговой нагрузки.

"Коммерческие кредиты для МСП неминуемо подорожают, однако у государства есть рычаги для целенаправленного субсидирования ставок", - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Повышение ключевой ставки - необходимое зло, но кредитование малого бизнеса придется спасать, иначе ситуация станет критической, уверен Титов.

Уже в июне не исключено еще одно повышение ключевой ставки. Банк России впервые опубликовал свой прогноз интервала ее среднегодового уровня (на 2021 год - от 4,8 до 5,4%), он допускает очень широкий диапазон изменения ставки до конца этого года: от стабилизации на текущих 5% до роста до 6,5% к концу года, указывает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич. Набиуллина не исключила роста ключевой ставки выше 6%, однако это остается маловероятным сценарием.

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