Какие автомобили россияне чаще всего покупают повторно

Эксперты выяснили, автомобили каких марок чаще всего рассматриваются россиянами для повторной покупки. Как оказалось, верность бренду далеко не всегда означает удовлетворенность предыдущей машиной, а зачастую обусловлена вполне прозаическими соображениями.

Дело привычки

Пожалуй, каждый автовладелец рано или поздно встает перед выбором, какой марки будет его следующая машина. Если имеющийся автомобиль полностью устраивал, но пришло время его замены, многие первым делом обращаются в дилерский центр того же производителя.

Действительно, в этом случае водитель уже знаком с особенностями эксплуатации автомобиля этой марки, даже если он хочет другую модель, и знает, в каких мастерских специализируются на ремонте таких машин и где для них можно достать дешевые запчасти.

По словам аналитика "Дрома" Игоря Олейникова, для владельцев массовых автомобилей определяющим фактором является соотношение цена/качество. Если водитель доволен прошлым опытом владения авто, и его доходы существенно не выросли, то он, скорее, останется с брендом и при последующей покупке машины, чем сменит его на более дорогой. А вот для потребителей автомобилей премиум-класса более частая смена брендов связана с желанием попробовать новое, что при неограниченном бюджете становится определяющим.

"Как показывает практика, большинство покупателей консервативны и практичны: они обращают внимание на знакомый дизайн, привычное расположение "органов" управления в автомобиле, в дополнение к этому уже сложилось доверие к сервисному обслуживанию.

Безусловно, есть много факторов, способных повлиять на решение об уходе к другому бренду, начиная от рекомендаций приятеля за чашкой чая или более значимых причин, таких как регулярные поломки за период владения. Активная реклама производителя, смена города, появление нового дилерского центра в шаговой доступности, изменение дизайна модельного ряда, лучшие гарантийные обязательства - всё это также может сказаться на решении о переходе к другой марке", - рассуждает директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

Автомобильная верность

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Аналитики "Автостата" составили рейтинг автомобильных брендов с самыми лояльными потребителями. Самыми преданными оказались поклонники продукции АвтоВАЗа: почти половина (44%) владельцев машин российской марки до этого ездили тоже на "Ладах". Впрочем, массовые иномарки совсем немного уступают АвтоВАЗу по уровню лояльности. Так, более 40% нынешних владельцев автомобилей Ford купили машину этой марки повторно. От 35% до 40% "симпатий" собрали Subaru, Toyota, Peugeot, от 30% до 35% - Renault, Mazda, BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Как считает Николай Баскаков, автомобили Lada обладают тремя главными преимуществами - низкая цена, доступность запасных частей, простота в обслуживании и ремонте автомобилей, именно поэтому спрос на отечественную марку стабильно высокий. А вот с уходом Ford с российского рынка лидерство по индексу лояльности среди иномарок, по мнению эксперта, очень скоро вернет себе Toyota.

"Известно, что владельцы японских автомобилей традиционно предпочитают надежность, качество сборки, экономичность и простоту обслуживания. Поэтому уровень лояльности или консерватизма среди обладателей этих машин наиболее высок.

Немного другая мотивация у приверженцев немецких брендов - наряду с надежностью, инновационностью и экономичностью важную роль играет имидж "европейцев" и престиж марки. Обладатель BMW или Audi - это россиянин, видящий себя представителем среднего класса, с определенным уровнем дохода, который косвенно демонстрирует его автомобиль", - рассказывает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

Мечтать о "Мерседесе"

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Между тем, эксперты "Автостата" решили выяснить, сколько российских водителей мечтает стать обладателями автомобиля Mercedes-Benz. Любопытно, что рейтинг "мечтателей" возглавили сами же владельцы "Мерседесов". Так, порядка 60% из них хотело бы иметь... Mercedes-Benz.

Вероятно, в данном случае речь идет о более дорогой модели этой марки, либо о более "свежей" (новой), либо о более современной, например, с расширенным набором опций. На втором месте в рейтинге мечтающих о "Мерседесах" находятся владельцы Genesis: среди них почти 18% хотело бы видеть себя за рулем такой машины.

Опрос показал, что более 10% "мечтателей" - среди тех, кто владеет Infiniti и Mitsubishi (12,5% и 11,4% соответственно). В диапазон от 5% до 10% попали владельцы марок Citroen, Volvo, Suzuki, Ford, Mazda, Peugeot, Kia, Haval, Skoda. Стоит отметить, что среди них лишь Volvo относится к премиальным брендам, остальные 8 - к массовым.

Оказалось, что среди владельцев Lada мечтают о "Мерседесе" 4% - почти столько же, как у Audi и Land Rover. Замыкают рейтинг "мечтателей" те, кто ездят на Hyundai: их показатель составил менее 1%.

По словам Дениса Петрунина, у потребителей автомобилей массового сегмента присутствует устойчивый стереотип, что Mercedes-Benz - символ жизненного успеха и достатка. Поэтому, кстати, обладатели автомобилей с трехлучевой эмблемой на капоте так неохотно пересаживаются на машины других марок.

Кроме того, бытует мнение что "Мерседес" - традиционно самый надежный среди всех представителей большой немецкой четверки. К тому же отремонтировать Mercedes-Benz можно практически в любом городе страны - везде есть дилерские и сервисные центры по обслуживанию этих машин.

"Марка Mercedes-Benz входит в top-of-mind премиальных автомобилей. Mercedes - это всегда про статус, а не про "бюджет". Тем не менее, в последнее время, особенно среди автоблогеров, стало популярно мнение, что качество выпускаемой Mercedes-Benz продукции не стоит требуемых за нее денег. Поэтому в перспективе можно ожидать снижение внимания потребителей к этому бренду", - резюмирует Игорь Олейников.