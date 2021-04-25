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25.04.2021 16:59
Рубрика: В мире

Нападение на офицера полиции во Франции признано терактом

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Стефани, 49-летняя сотрудница полицейского комиссариата Рамбуйе, что в 50 километрах к юго-западу от Парижа, в послеобеденное время вышла на улицу с тем, чтобы продлить стоянку припаркованного неподалеку автомобиля. Возвращаясь обратно, женщина не заметила, что следом за ней идет молодой бородатый мужчина в темной одежде. Когда она переступила порог холла комиссариата, парень набросился на нее сзади и нанес два удара ножом. Один пришелся на плечо, а второй, смертельный, пронзил шею. Стефани, обливаясь кровью, рухнула на пол. Подоспевший офицер полиции дважды выстрелил в налетчика. Обе пули попалим в цель. Нескольким часами позже тот скончается в местном госпитале.

То, что Стефани, мать двух дочерей 15 и 18 лет, стала жертвой спланированного теракта, было установлено довольно быстро. Об этом свидетельствуют не только лозунги, которые преступник выкрикивал, размахивая ножом, но и записи, обнаруженные в его телефоне. А если конкретно, то память смартфона была забита видео с пропагандой радикального ислама, напевами, которыми накручивают себя джихадисты.

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После просмотра записей видеокамер, установленных вокруг полицейского участка, выяснилось, что преступник готовился к ножевой заранее, крутился вокруг здания, изучал расписание работы комиссариата.

Сейчас стало известно имя террориста. Это 36-летний Жамель Горшен. Тунисец, который тайно перебрался во Францию еще в 2009 году, но, как и многие десятки тысяч подобных ему нелегалов, не был выслан из страны. Работал "в черную" на стройках и посыльным и спустя десять лет в декабре прошлого года даже получил в местной префектуре вид на жительство сроком на 12 месяцев.

И вот какая интересная деталь: в списках спецслужб, куда занесены опасные для национальной безопасности лица, тунисец не значился. Как заявил координатор разведывательных служб Франции Лоран Нуньес, головорез находился вне поля зрения полиции, а если и проявлял признаки радикализации, то "весьма слабые". Мол, таких в стране великое множество и за всеми не уследишь. Хотя Нуньес и признался, что в последнее время схожие ножевые атаки осуществляют как раз такие, казалось бы, ничем не примечательные личности. Но вот в чем вопрос. Был ли на самом деле Жамель Горшен незаметной "овечкой", у которой вдруг проросли волчьи клыки?

Ответ на это вопрос должны дать следователи. Они сейчас разбираются с ближайшим окружением террориста. Четыре человек взяты под стражу. Среди них отец налетчика, люди, у которых он жил как в Рамбуйе, так и департаменте Валь-де-Марн. Следователям также предстоит установить, не стала ли драма в Рамбуйе откликом на недавний призыв экстремистов расправляться с правоохранителями западных стран, за что убийцам было обещано вознаграждение в криптовалюте.

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Надо сказать, что теракт в Рамбуйе - далеко не первое покушение на полицейских во Франции. В 2016 году в городе Маньянвиль радикал-египтянин зарезал майора полиции и его жену. Летом следующего года в Париже у Нотр-Дама алжирец напал на полицейский патруль с молотком, но был обезврежен. Немного позже другой террорист рядом с Лувром пытался зарубить мачете представителей правопорядка, а вот совсем недавно, в марте, во французской столице полицейским пришлось застрелись человека, набросившегося на них с тесаком.

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