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25.04.2021 15:39
Рубрика: Власть

Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда"

Текст: Галина Мисливская

В предстоящую избирательную кампанию будет серьезная схватка, в Центризбиркоме России к этому готовятся, заявила глава комиссии Элла Памфилова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

Фото: Константин Завражин/РГ
Памфилова анонсировала старт избирательной кампании в июне

"Сейчас схватка будет как никогда, мы это понимаем и принимаем все предупреждающие меры", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее в интервью "Российской газете" Элла Памфилова заявила, что уже сформировано и набирает обороты многопрофильное поточное "производство" самой разнообразной "продукции", направленной на дискредитацию выборов, ЦИК будет "творчески развивать и приумножать" опыт противодействия фейкам и провокациям. В том числе - откроет специальный канал психологической помощи членам избиркомов на местах. Кроме того, готовится соглашение с Роскомнадзором о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете.

Напомним, в Единый день голосования в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, кроме того, в 12 регионах проголосуют за кандидатов в губернаторы (в девяти - напрямую, в трех - в парламенте), также в 39 субъектах Федерации выберут новые составы законодательных собраний.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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