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Рубрика: Общество

Перечислены неочевидные факторы развития инфаркта

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание, перечислил врач и телеведущий Александр Мясников. В частности, речь идет о боли за грудиной, одышке, повышенной потливости, ощущении слабости, спутанности речи, изжоге и ряде других малоприятных симптомов.

Фото: iStock
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"В первую очередь надо учитывать пол и возраст, - пояснил доктор в эфире телеканала "Россия-1". - Женщины более подвержены риску развития инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины от 45 лет. Огромную роль также играет наследственность".

В числе факторов риска развития болезни - повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар. Появлению заболевания способствует и гипертония, даже если при приеме препаратов артериальное давление нормализуется, отмечает эксперт. Риски заработать инфаркт возрастают также при курении, ожирении и отсутствии физической активности.

Ранее медик дал рекомендации на случай любого заболевания. Во время недомогания он советует изменить питание. По словам Мясникова, именно ложкой, ножом и вилкой люди "конструируют свое здоровье". Поэтому на время болезни лучше отказаться от сладкого и мучного, отдав предпочтению овощам и фруктам в рационе.

Тонус организма поддерживает спорт, поэтому движение - просто необходимо для полноценной и здоровой жизни. В этом смысле надо пользоваться любым моментом. "Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать", - напоминает врач.

Общество Здоровье

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