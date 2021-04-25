Индию накрыл "коронавирусный шторм"

В Индии четвертые сутки подряд фиксируют антирекорды по новым заболевшим COVID-19. По данным минздрава страны, за последние 24 часа выявили 349,6 тысячи новых заражений.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в выступлении по радио заявил, что не успела нация воспрянуть духом после успешной борьбы с первой волной, как ее накрыл "коронавирусный шторм". Премьер призвал граждан вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.

Некоторые вирусологи объясняют вспышку заболеваемости новым, "индийским" штаммом коронавируса.

В России, по данным Роспотребнадзора, случаев обнаружения этого штамма нет.