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Рубрика: В мире

Индию накрыл "коронавирусный шторм"

В Индии четвертые сутки подряд фиксируют антирекорды по новым заболевшим COVID-19. По данным минздрава страны, за последние 24 часа выявили 349,6 тысячи новых заражений.

Фото: AP Photo/Rajanish Kakade
Индия третий день подряд обновляет рекорд по заразившимся COVID за сутки

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в выступлении по радио заявил, что не успела нация воспрянуть духом после успешной борьбы с первой волной, как ее накрыл "коронавирусный шторм". Премьер призвал граждан вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.

Некоторые вирусологи объясняют вспышку заболеваемости новым, "индийским" штаммом коронавируса.

В России, по данным Роспотребнадзора, случаев обнаружения этого штамма нет.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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