В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ индийского штамма COVID-19

Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России не обнаружен. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено", - рассказал ТАСС специалист. При этом он отметил, что ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса.

Напомним, в конце марта минздрав Индии сообщил, что в стране выявлена новая разновидность коронавируса с двумя мутациями. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство специалистов. Эти мутации обнаруживаются в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.