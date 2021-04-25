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25.04.2021 15:45
Рубрика: Происшествия

Движение на серой ветке столичного метро восстановили

Текст: Ирина Огилько

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено движение. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В московском метро спасли пассажира, упавшего на рельсы

Поезда еще ходят с увеличенным интервалом, но в ближайшее время движение войдет в график.

Напомним, что около 14.15 мужчина упал на пути на станции "Южная". Чтобы ему помочь, пришлось отключать напряжение контактного рельса. Движение поездов прерывалось от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По предварительным данным, упавший мужчина выжил.

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