Движение на серой ветке столичного метро восстановили

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено движение. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Поезда еще ходят с увеличенным интервалом, но в ближайшее время движение войдет в график.

Напомним, что около 14.15 мужчина упал на пути на станции "Южная". Чтобы ему помочь, пришлось отключать напряжение контактного рельса. Движение поездов прерывалось от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По предварительным данным, упавший мужчина выжил.