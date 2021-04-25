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25.04.2021 20:08
Рубрика: Общество

Москвичей ждет холодное начало мая

Текст: Ольга Игнатова

Первые две недели мая могут быть холодными в столичном регионе. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, весеннего тепла пока ждать не стоит. "Потепления не будет вообще. По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды", - рассказал синоптик на телеканале "Звезда" (цитата по РИА Новости).

Максимальная температура днем не будет превышать плюс 15 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Ранее научный руководитель​ Гидрометцентра​ России Роман Вильфанд сообщил, что до конца апреля и даже в начале мая жителей центра европейской территории​ ждет аномально холодная погода. В эти дни, по его словам, температура окажется​ ниже нормы на 2-3 градуса. Днем воздух будет прогреваться максимум до плюс 8-10 градусов. В основном погода ожидается пасмурная, но сильных дождей не прогнозируется.​ Хотя ночью осадки возможны, и даже с мокрым снегом. "Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем", - уточнил синоптик.

Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
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