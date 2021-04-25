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Рубрика: Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту убийства главы УФСИН

Текст: Александр Филимоненко

Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства двух человек, в том числе начальника регионального управления ФСИН Евгения Шихова, сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Фото: iStock
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН

"24 апреля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве двух человек в Карымском районе Забайкалья. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек). По имеющимся данным, на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших - начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с большим резонансом происшествия работу следователей возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Следователи задержали подозреваемого. Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.

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