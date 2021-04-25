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25.04.2021 13:40
Рубрика: Общество

Байкал избавят от самого большого и опасного загрязнителя

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Ликвидация накопленного вреда от работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области выходит на новый этап. До конца 2021 года примут решение, какие здесь будут использовать технологии рекультивации. Эта работа ведется совместно с Российской академией наук.

Напомним, в ноябре 2020 года правительство РФ назначило ФГУП "Федеральный экологический оператор" (структура Росатома) единственным исполнителем работ по ликвидации вреда окружающей среде от работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Фото: iStock
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Ликвидация накопленного вреда комбината тянется с 2013 года. Его полигоны и промплощадка серьезно угрожают Байкалу, так как отходы могут попасть в озеро в случае наводнения, схода селя или сильного землетрясения.

Сейчас Федеральный экологический оператор завершает полевые инженерные изыскания на Солзановском полигоне Байкальского ЦБК и начинает камеральные работы. Об этом сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев на заседании экологического совета в городе Байкальске.

К концу июня оператор рассчитывает получить уточненные цифры объемов отходов в шламонакопителях, данные по их составу, состоянию окружающей среды, а также информацию о технических сетях, расположенных на территории полигона - трубопроводах, кабелях и т.п.

По словам Максима Королькова, первого заместителя генерального директора Федерального экологического оператора, контракт на обследование второго полигона комбината - Бабхинского - будет заключен с оператором до конца апреля. Его обследование займет меньше времени, поскольку там находится всего три карты-шламонакопителя, тогда как на Солзановском - десять.

В задание по ликвидации накопленного ущерба включены оба полигона и сооружения комбината с щелокосодержащей жидкостью. Промплощадка комбината в проект не входит - она включена в конкурсную массу (предприятие находится в процедуре банкротства и продает имущество). Ее рекультивацией будет заниматься новый собственник. Ранее о намерении выкупить имущество комбината заявляла дочерняя компания государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - ООО "Центр развития Байкальского региона".
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До конца 2021 года Федеральный экологический оператор должен определиться с основными технологиями рекультивации, провести опытно-промышленную апробацию, разработать проектную документацию, организовать общественные слушания и получить заключение Государственной и экологической экспертиз. В следующем году должны начаться собственно работы.

На данный момент оператор рассматривает несколько технологий рекультивации в качестве основных. В их числе превращение твердого содержимого шламонакопителей (в основном шлам-лигнина и золы) в почвогрунт. Максим Корольков подчеркнул, что вывоз и захоронение байкальских отходов не предполагаются, поскольку речь идет о колоссальных объемах - пяти миллионах кубометров твердого вещества. Экологические риски при его транспортировке могут быть велики. К тому же в регионе нет полигона, который может принять такое количество промышленных отходов. Переработка шлам-лигнина будет вестись на месте.

Щелокосодержащую жидкость из прудов-накопителей предполагается откачать и очистить с помощью установок обратного осмоса. А очищенную воду - направлять на городские канализационные очистные сооружения. Оставшийся концентрат - вывозить на специализированные предприятия и перерабатывать.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Экология Байкала

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