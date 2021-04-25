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25.04.2021 09:04
Рубрика: Общество

В Крыму пункты вакцинации от COVID-19 будут работать с 1 по 11 мая

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым

В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК
В крупных торговых центрах Симферополя откроют пункты вакцинации

- С учетом выходных с 1 по 10 мая у многих пациентов второй этап вакцинации придется на эти дни, - отметил глава минздрава. - Все кабинеты и передвижные пункты вакцинации будут работать, и уважаемые крымчане смогут получить как первый, так и второй компонент в любом удобном месте. Еще раз призываю всех уважаемых жителей пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких. Особенно это касается наших уважаемых крымчан в возрастной группе за 60 лет.

Точные графики работы кабинетов вакцинации будут опубликованы в ближайшую неделю. Также их можно будет узнать через "горячие" линии поликлиник.

Напомним, в Крым по последним данным поступило более 215 тысяч доз вакцины. Уже привиты более 130 тысяч человек, в том числе более 70 тысяч - вторым компоненетом. Работают 96 стационарных пунктов вакцинации, в которые на прививку записались еще более 34 тысяч человек.

В Симферополе пункты вакцинации помимо поликлиник открыты в четырех крупнейших торговых центрах города - в "Южной галерее", "Меганоме", "Центрум" и "ФМ". Мобильные процедурные кабинеты, где можно поставить укол антиковидной вакциной, открыты в Керчи, Евпатории и Джанкое.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса

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