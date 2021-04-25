Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло

В сибирские и дальневосточные регионы пришло аномальное тепло.

Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на 10-12 градусов температура выше нормы сейчас на Ямале. Например, в Салехарде и Новом Уренгое до плюс 3 градусов, что не типично для этих регионов в это время года. А на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке. Ожидается аномальное потепление в Новосибирске, Омске и Красноярске.

Выше 15 градусов тепла на следующей неделе ожидается на юге Краснодарского края, на Нижней Волге (плюс 16-18 градусов), на юге Урала (Омская, Новосибирская область), на юге Амурской области и Хабаровского края, в Приморье. "На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов тепла", - пояснил Вильфанд.

Не обычно тепло будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Днем воздух прогреется до плюс 20 и выше.

А вот в средней полосе пока прохладно. До конца апреля и в начале мая днем в пределах плюс 10-12 градусов, а по ночам возможны и минусовые температуры.