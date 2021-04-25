Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта

Водителей снова пугают штрафами за новые неисправности машин, ответственность за которые сейчас не предусмотрена. Доработанный проект перечня дефектов, из-за которых водителей смогут штрафовать на дороге, размещен на портале проектов нормативных актов и поступил в Аналитический центр при правительстве РФ в рамках "регуляторной гильотины".

Напомним, этот проект для общественного обсуждения был размещен в сентябре прошлого года, о чем не раз писала "РГ". Он предусматривает запрет эксплуатации машин на летних шинах зимой (декабрь, январь, февраль), а также на шипованных шинах летом (июнь, июль, август). Впрочем, временные рамки использования тех или иных шин отданы на откуп региональным властям. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 1 июня этого года. Буквально недавно прошла волна публикаций в СМИ о новых штрафах, которые ждут водителей с этой даты. МВД пришлось эти сведения опровергать.

Доработанный проект вводит новую предполагаемую дату вступления в силу этого документа - 1 марта. Связано это с тем, что в соответствии с законом о регулировании все акты, меняющие требования к бизнесу, должны вступать в силу только 1 марта или 1 сентября. Но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования.

Доработанный проект также вносит изменения в постановление правительства о нормативных актах, к которым не применяются некоторые нормы Закона "Об обязательных требованиях в РФ". Дело в том, что сейчас правила дорожного движения отнесены к таким нормативным актам, в которые нельзя вносить правки. Правила дорожного движения и перечень неисправностей утверждены одним постановлением правительства. Чтобы исправить перечень неисправностей, необходимо перевыпустить постановление правительства, утвердившее правила дорожного движения целиком. То есть выпустить новую редакцию правил.

В доработанном документе эту сложность решили исправить, предусмотрев поправку в постановление, установившее необходимость ради любой правки правил дорожного движения заново их утверждать. Правила дорожного движения предлагается сделать исключением из этого правила.

Если загорится значок "АБС", то инспектор не только оштрафует водителя, но еще и задержит машину за управление с заведомо неисправными тормозами

Но даже после 1 марта, если этот документ вступит в силу, для обычных владельцев легковушек новых неисправностей, за которые грозит штраф, не сильно прибавится. Да, появится запрет на использование шин не по сезону. Добавится запрет на эксплуатацию автомобиля без противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией автомобиля. Если на приборной панели будет светиться значок, сигнализирующий о неисправности двигателя, водителя также смогут оштрафовать на 500 рублей. То есть заправится он некачественным топливом на какой-нибудь колонке, загорится у него соответствующий значок - потребуется срочно ехать в автосервис удалять ошибку. Или возить с собой устройство, позволяющее стирать такие ошибки.

А если загорится значок "АБС", то инспектор не только оштрафует водителя, но еще и задержит машину, потому что за управление автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой предусмотрено задержание до устранения неисправности.

Появится также запрет на эксплуатацию машины при сильной деформации бампера, например, после ДТП.

Если автомобиль оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, то она должна быть в рабочем состоянии. Если ее по непонятной причине нет или она не работает, также водителю будет грозить штраф.

Большой блок этого документа посвящен газобаллонному оборудованию, требованиям к тормозным системам и сцепным устройствам для грузовиков. Не менее богат набор требований к восстановленным шинам, которые также устанавливают на грузовики. Простых автовладельцев это не касается.

Все эти изменения в перечень неисправностей внесены, чтобы привести его в соответствие с Техническим регламентом Таможенного союза. Дело в том, что перечень уже безнадежно устарел и даже ссылается на давно отмененные нормы.

Теперь поговорим о мифах. Миф первый: автовладельцев якобы будут штрафовать за видеорегистраторы. Это не так. Ныне действующий перечень также предусматривает запрет на установку "дополнительных предметов, ограничивающие обзорность с места водителя". Однако за видеорегистратор никого не штрафуют. Если, конечно, он правильно установлен и не мешает обзорности. Например, за зеркалом заднего вида.

Миф второй: о введении запрета наносить пленки на фары. Это запрещено и сейчас. И ничего нового здесь нет. При этом в самом Техрегламенте сделано исключение для пленок, которые наклеиваются для корректировки света фар. Такое же исключение для этих пленок, кстати, предусмотрено и в правилах проведения техосмотра. Хотя сейчас почему-то все операторы ТО уверены, что никаких исключений нет.