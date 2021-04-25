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Соратник Тупака, рэпер Shock G найден мертвым в отеле во Флориде

Новости
    25.04.2021, 14:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Tommy Boy Фото: youtube.com/ Tommy Boy
Фото: youtube.com/ Tommy Boy

Американский рэпер Shock G (он же Humpty Hump) скончался в возрасте 57 лет. Как передает TMZ со ссылкой на отца исполнителя, труп музыканта был обнаружен в номере отеля в Тампе, Флорида, в четверг.

Причина смерти не называется - она станет известна после проведения вскрытия и всех необходимых экспертиз.

Настоящее имя музыканта - Грегори Эдвард Джейкобс. Родился в 1963-м в Бруклине, Нью-Йорк. Shock G был лидером новаторского хип-хоп-проекта Digital Underground, созданного в 1987-м и давшего старт карьере - в том числе - Тупака Шакура.

Кроме того, Джейкобс спродюсировал дебютный альбом Тупака 2Pacalypse Now.

Как актер появляется в комедии Дэна Эйкройда "Сплошные неприятности". Композиции рэпера звучат в десятках фильмов и сериалов - от "Бивиса и Батт-Хеда" и "Каспера", до "Не грози южному централу" и сиквела "Поездки в Америку".

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