Участники подготовки покушения на Лукашенко признали свою вину

Участники готовившегося в Беларуси госпереворота и покушения на президента страны Александра Лукашенко признали свою вину. Кадры с их заявлениями показал местный телеканал ОНТ.

Речь идет об политологе Александре Федуте, лидере оппозиционной партии БНФ Григории Костусеве и адвокате Юрие Зенковиче.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что Костусев, Федута и Зенкович планируют покушение на него и его сыновей, а организацией покушения занимаются американские спецслужбы и руководство США. Позже Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность Зенковича и Федуты, которые готовили военный переворот в Беларуси по отработанному сценарию цветных революций.