Премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер в интервью телеканалу RT DE заявил о необходимости сблизиться и наладить отношения с Россией. Он также высказался в поддержку концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

Кречмер считает, что Евросоюз и Россия - два партнера, которые всегда будут связаны друг с другом, поэтому должны заниматься тем, что их объединяет. Он подчеркнул, что конфликты вокруг востока Украины необходимо выявлять и разрешать, не допуская их сохранения или обострения, пишет РИА Новости. Кречмер обратил внимание на важность сотрудничества России и Германии в вопросах защиты климата, экономики и борьбы с коронавирусом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не вела и не ведет никаких подрывных действий в Евросоюзе. Захарова акцентировала, что "мы всегда выступаем за поддержание безопасности и стабильности на общем для России и стран ЕС европейском континенте". Что касается спорных заявлений Киева, то Москва не раз призывала власти этой страны вместо провокаций начать выполнять Минские договоренности.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что конфликт на востоке Украины усугубляется искусственно. Милитаристские заявления руководства США, переброска военной техники в наш регион - все это показатели "обострения ситуации", убежден Медведев.