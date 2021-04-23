Медведев: Конфликт на востоке Украины искусственно усугубляется

Конфликт на востоке Украины искусственно усугубляется при непосредственном участии США, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости.

Зампредседателя Совбеза напомнил о том, как призыв к диалогу в ходе телефонного разговора лидеров России и США сменился жесткой риторикой, новыми антироссийскими санкциями, высылкой наших дипломатов из Вашингтона и указом о российской угрозе. "Искусственно усугубляющийся конфликт на востоке Украины, милитаристские заявления руководства США, переброску военной техники в наш регион" следует отнести к этому же ряду, который представляет собой не что иное, как "обострение ситуации", убежден Медведев.