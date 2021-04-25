В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины

В Госдуме назвали причины, по которым подготовлен проект об упразднении потребительской корзины, и объяснили результаты в случае его одобрения.

Ранее сообщалось о таком документе, подготовленном Минтруда.

В декабре прошлого года был принят законом о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, которого цитирует ТАСС. Эти показатели будут считаться, исходя из медианного дохода, а не потребительской корзины, как было раньше.

При этом, по его мнению, прожиточный минимум в России занижен, и его следует доводить до приличного уровня.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в свою очередь отметила, что теперь прожиточный минимум не будет зависеть от стоимости продуктов питания. Ведь в потребительской корзине, объяснила она в комментарии RT, эта часть занимала наибольший процент. Депутат добавила, что в третьем квартале прожиточный минимум падал из-за стоимости овощей и фруктов на рынке. А теперь этого не будет.

В целом заменяются устаревшие положения, резюмировала парламентарий.