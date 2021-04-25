В Совфеде оценили инициативу Минтруда упразднить потребительскую корзину

Проект приказа Минтруда о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России подготовлен исходя из новых положений законодательства в этой сфере, рассказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Это выполнение требований действующего законодательства. Изменена схема определения прожиточного минимума, схема решения вопроса, связанного с чистотой определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда, - напомнил он. - Поэтому в данном случае Министерство труда просто следует выполнению норм действующего законодательства, не более того".

Что касается новой методики, то оценить ее эффективность можно будет только спустя некоторое время, считает Валерий Рязанский.

Напомним ,что в конце прошлого года был принят федеральный закон, предполагающий изменение модели установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и упразднение института потребительской корзины. Теперь прожиточный минимум россиян определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже.