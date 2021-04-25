Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками

В пятницу Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Попова, сославшись на мнение ученых, врачей и других специалистов, предложила дать возможность людям отдохнуть на свежем воздухе, а не обмениваться "вирусной информацией", и глава государства ее поддержал.

Послание президента Федеральному Собранию в значительной степени было посвящено борьбе с коронавирусом и преодолению вызванных им негативных последствий. "Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле все, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере", - заявил Путин в начале встречи и попросил доложить о ситуации.

Мониторинг идет ежедневно, заверила Голикова. По стране ситуация различается: в стадии снижения - 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, в стадии продолжающегося роста - семь, сообщила она. Полным ходом идет вакцинация: первый компонент получили более 11,1 млн граждан, а оба компонента - 6,8 млн. Вице-премьер обратила внимание глав регионов на необходимость соблюдать нормы тестирования - это нужно для своевременного выявления заболевших. Также она заявила, что резерв коечного фонда достаточен.

Эпидпроцесс по коронавирусу в России остается стабильным, но есть тенденция, которая говорит, что ситуация может осложниться, заявила Попова. Ученые ведут очень плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммах - это особый риск для всех, считает она. "Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается. За прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 - южноафриканского. Мы нашли эти штаммы в 51 регионе", - заметила глава Роспотребнадзора. И большинство - завозные. Поэтому было решено приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Проводимые мероприятия позволяют не допустить взрывного распространения или дальнейшего массированного распространения мутировавших вирусов, сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора сослалась на традицию наших граждан отмечать майские праздники за городом, на дачах, и заметила, что миграционные потоки внутри страны в это время становятся более интенсивными. Причем люди едут в переполненном общественном транспорте. "Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам", - сказала она. Им приходится обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей, и в этом есть риски, считает глава Роспотребнадзора. "Мы советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учеными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными", - заявила она. "В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением", - заверила Попова.

Эпидпроцесс по коронавирусу в России остается стабильным, но есть тенденция, которая говорит, что ситуация может осложниться

"Я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией", - заметил Путин и пообещал подписать указ, что и сделал вечером в пятницу. Нерабочими днями объявляется период с 4 по 7 мая, при этом зарплата за работниками сохраняется. Таким образом, праздники стали в этом году непрерывными: с 1 по 10 мая включительно.

Еще Путин заинтересовался штаммами и спросил, какой из тех, что есть в России, наиболее вредный и как против мутаций работают прививки. "Иммунитет после российских вакцин защищает от всех сегодня доступных нам к исследованию штаммов", - заверила Попова. "А тест-системы наши выявляют все виды штаммов?" - уточнил президент. Ответ был утвердительным. У вируса много мутаций, но изменений, которые позволяют обходить тесты и иммунитет от прививки, становиться более заразным - таких данных в России нет.