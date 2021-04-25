ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку: Все моряки погибли

ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку. Все 53 человека, которые находились на борту, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Синьхуа".

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо уже объявил о гибели подводной лодки "Нангала".

Подлодка "Нангала" ВМС Индонезии разделила трагическую участь аргентинской субмарины "Сан-Хуан", погибшей вместе со всем экипажем в ноябре 2017 года. Ситуация повторилась с той лишь разницей, что подлодку ВМС Аргентины смогли обнаружить лишь в ноябре 2018-го, а индонезийскую обнаружили к исходу третьих суток.