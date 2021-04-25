Володин: Сигнал Путина о "красных линиях" будет услышан

Ранее, выступая с Посланием Федеральному Собранию, глава государства обратил внимание на недружественные акции некоторых стран, направленные против РФ. "Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту", - подчеркнул он. - А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

В программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1" Вячеслав Володин ответил на вопрос, услышит ли Запад этот сигнал. "Однозначно!" - выразил он уверенность.

Спикер назвал недопустимой нынешнюю ситуацию, которую он сравнил с сумасшествием. "Мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договоренности, - констатировал Володин. - И вы видите, как стала расти напряженность в мире".