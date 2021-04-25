"Золотая малина": названы худшие фильмы, актеры и актрисы года

Накануне церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в ночь на 26 апреля, в США раздали ее антипод - антипремию "Золотая малина".

Списки номинантов и призеров приводит Variety. Выделим из него чемпионов:

Худший фильм - "Абсолютное доказательство"

Худшая мужская роль - Майк Линделл, "Абсолютное доказательство"

Худшая женская роль - Кейт Хадсон, "Мьюзик"

Худшая мужская роль второго плана - Руди Джулиани, "Борат 2"

Худшая женская роль второго плана - Мэдди Зиглер, "Мьюзик"

Худший экранный дуэт - "Руди Джулиани и его ширинка" из "Бората 2"

Худший режиссер - Сиа, "Мьюзик"

Худший сценарий - "365 дней"

Худший ремейк, спин-офф или сиквел - "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Напомним: "Абсолютное доказательство" - это документальный проект бизнесмена Майка Линделла, главы компании MyPillow, забаненный на YouTube. Речь там про китайских хакеров, вмешивавшихся в выборы, на которых победил Джо Байден.

Рекордсменом же "Малины" этого года стал драматический мюзикл "Мьюзик", режиссерский дебют австралийской певицы Сиа, взявший три "ягоды". Два глумливых пластиковых истукана взял республиканский политик Рудольф Джулиани, оскандалившийся во втором "Борате".