Названы номинанты антипремии "Золотая малина"

Антипремия "Золотая малина" назвала своих номинантов.

В этом году лидерами по числу номинаций стали фильмы "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - у них по шесть номинаций, включая главную.

Итак, за звание худшего фильма года соревнуются "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Несомненное доказательство", "Остров фантазий" и "Мьюзик". Интересно, что "Мьюзик" номинировался и на "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".

Претенденты на звание худшего актёра: Роберт Дауни-младший ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Майк Линделл ("Несомненное доказательство"), Микеле Морроне ("365 дней"), Адам Сэндлер ("Хэллоуин Хьюби"), Дэвид Спейд ("Не та девушка").

Среди актрис "отличились" следующие: Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел", "Ведьмы"), Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс", "Секрет"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Лорен Лапкус ("Не та девушка"), Анна Мария Сиклуцка ("365 дней").

Худшая мужская роль второго плана: Чеви Чейз ("Великолепный мистер Данди"), Руди Джулиани ("Борат 2"), Шайа ЛаБаф ("Выбивая долги"), Арнольд Шварценеггер ("Тайна печати дракона"), Брюс Уиллис ("Брешь", "Приказано: уничтожить", "Дожить до утра").

Худшая женская рооль второго плана: Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Люси Хейл ("Остров фантазий"), Мэгги Кью ("Остров фантазий"), Кристен Уиг ("Чудо-женщина: 1984"), Мэдди Зиглер ("Мьюзик").

Худшая экранная пара: Мария Бакалова и Руди Джулиани ("Борат 2"), Роберт Дауни-младший и его неубедительный "валлийский" акцент ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Харрисон Форд и плохо нарисованная собака ("Зов предков"), Лорен Лапкус и Дэвид Спейд ("Не та девушка"), Адам Сэндлер и его идиотский голос ("Хэллоуин Хьюби").

Режиссёры: Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра"), Барбара Бяловас и Томаш Мандес ("365 дней"), Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли"), Сиа ("Мьюзик").

Сценарии: "365 дней", "Барби и Кендра", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий", "Элегия Хиллбилли".

"Худший ремейк, сиквел или подделка": "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий", "Хэллоуин Хьюби", "Чудо-женщина: 1984".

"Победителей" по традиции объявят за день до вручения "Оскара" - 24 апреля.