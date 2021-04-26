"Армата" по-сербски: М-20УП1 так и не стал реальным танком

Тогда же были обнародованы несколько изображений перспективной машины, которая внешне очень напоминала Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Так же как у российского образца, экипаж должен был находиться в передней части корпуса, в хорошо защищенной бронированной капсуле.

В качестве основного вооружения предполагалось использовать осовремененный вариант пушки 2А46М.

Изолированный боекомплект насчитывал 48 снарядов, правда, неизвестно, какое их количество находилось бы в автоматизированной системе заряжания.

Для борьбы с легкобронированными и низколетящими целями служила 30-мм автоматическая пушка, установленная с правой стороны башни. Имелся также 12,7-мм пулемет.

Еще одной особенностью являлась электрическая трансмиссия. Мощность дизельного двигателя составляла 1200 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Боевая масса - 45000 кг. Цена одного экземпляра - пять миллионов евро.

Несмотря на то, что проект М-20УП1 был хорошо встречен многими зарубежными специалистами, уже тогда стало понятно, что машина вряд ли появится в металле. Создание принципиально нового танка - задача достаточно сложная даже для более развитых в технологическом отношении государств. К тому же для реализации требовались многомиллиардные затраты.

Поэтому в настоящее время в Сербии сосредоточились на выполнении программы по модернизации имеющегося парка танков М84 и освоении российских Т-72МС "Белый Орел".