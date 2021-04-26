Авиакомпании вывезли из Турции и Танзании более семи тысяч россиян

Более семи тысяч россиян вывезли авиакомпании с 23 по 25 апреля из Турции и Танзании в Россию, сообщили в Росавиации.

С 23 апреля по 25 апреля, в частности турецкие и турецкие авиакомпании 29 рейсами вывезли из Турции в Россию более 6,6 тысячи пассажиров. Из Танзании в Москву вывезено более 470 россиян. Авиакомпании "Россия" и "Икар" завершили свою полетную программу в/из Турции, уточнили в Росавиации.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. На момент ведения ограничений, по данным Ростуризма, в Турции находилось около 50 тысяч организованных туристов. Еще столько же россиян вылетели в Турцию самостоятельно или улетели в другие страны через Стамбул.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) туры в Турцию с 1 по 30 июня приобрели около 338 тысяч российских туристов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

Ранее в АТОР заявляли, что туры приобрели около 500 тысяч россиян. По мнению вице-президента Общероссийского союза гостеприимства Алексея Волкова, эти данные были завышены. В беседе с "РГ" он отметил, что туры в Турцию на период ограничений приобрели примерно 250-300 тысяч россиян.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 26 апреля попросила туроператоров до решения властей не продавать туры на период после 1 июня в Турцию и Танзанию.