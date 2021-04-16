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16.04.2021 17:11
Рубрика: Экономика

Какие страны принимают российских туристов

Текст: Евгений Гайва
После ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией доступными для отдыха россиян остаются Греция, ОАЭ, Египет и Мальдивы, отметили эксперты. Но из-за действующих ограничений и стоимости отдыха эти направления не смогут восполнить Турцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас Россия восстановила регулярное авиасообщение с 30 странами, включая Турцию. Из них туристическими направлениями являются не более десяти.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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При этом, во многих туристических странах, кроме Турции и Танзании, действуют лимиты на въезд туристов, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. То есть поехать отдыхать в эти страны может только определенное количество туристов. В Турцию летало в неделю 150 рейсов, говорит он.

Россия с 1 апреля увеличила количество регулярных рейсов на Кубу до семи в неделю по маршруту Москва - Варадеро. Кроме того, по одному разу в неделю самолеты начали летать в Египет и ОАЭ из городов России, в числе которых Краснодар, Новосибирск, Казань, Екатеринбург. Однако даже с учетом увеличившегося количества рейсов их все же заметно меньше, чем было рейсов в Турцию, так что спрос превышает предложение, заметил Горин.

К тому же стоимость отдыха в других странах выше. Для туристов, которые планировали поездку в Танзанию, альтернативой могут быть Мальдивы, говорит вице-президент Общероссийского союза гостеприимства Алексей Волков. Но стоимость туров на Мальдивы заметно выше, к тому же на волне повышенного спроса цены выросли в некоторых случаях в два раза. В итоге недельный тур на Мальдивы для семьи из двух взрослых и двух детей с перелетом сейчас будет стоить около миллиона рублей, замечает эксперт.

Для туристов, которые планировали поехать в Турцию, альтернативой могут быть ОАЭ и Кипр, также с 14 мая ожидается отмена лимитов на въезд туристов в Грецию. "Также увеличивается турпоток и количество рейсов в Египет. Но не все понятно с точки зрения террористической безопасности", - говорит эксперт.

Стоимость недельных туров в Грецию, на Кипр сейчас составляет около 300-400 тысяч рублей на семью. "Внешние рынки также реагируют на закрытие Турции и стараются повысить цены на высоком спросе и ограниченном предложении", - пояснил Волков. Туроператоры также дополнительно запрашивают открытие Туниса и европейские направления, например, Черногорию.

Но полной альтернативы по тем условиям и стоимости, по которой предлагала отдых Турция, сейчас за рубежом найти сложно. Так что тем, кто не смог выехать в Турцию пока рекомендуем оставаться в России, сказал Волков.

При этом с 15 апреля по 1 июня примерно 250-300 тысяч туристов купили туры в Турцию, то есть цифры значительно меньше, чем ранее озвучивали в АТОР, заметил эксперт.

Российских туристов на Кипре принимают с 1 апреля. Но регулярное авиасообщение с этой страной еще не восстановлено, добраться можно только с пересадкой. Для въезда нужно сделать ПЦР-тест перед вылетом и еще один при въезде на остров. Также с пересадкой можно в Таиланд, где также принимают россиян. При этом, в Таиланде даже вакцинированным туристам придется пройти карантин в течение семи дней. Остальные туристы должны пробыть на карантине до 10 дней.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Тем временем, участники рынка начали реагировать на сложившуюся ситуацию. В Греции заявили, что готовы уже с 19 апреля принимать россиян без карантина при наличии прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что c 26 апреля увеличат количество и емкость рейсов из Москвы в Каир, передает РБК со ссылкой на представителя компании. При этом, авиакомпания в конце мая откроет регулярные рейсы из 13 российских городов на юг страны, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты будут летать в Анапу, Сочи, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону из Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Сургута и Сыктывкара. С 1 июня авиакомпания также начнет летать из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск.

Экономика Туризм

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