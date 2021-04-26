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26.04.2021 19:14
Рубрика: Экономика

ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий до максимума за четыре года

Текст: Игорь Зубков
Инфляционные ожидания населения в апреле подскочили до максимумов с февраля 2017 года. От скорости их снижения будет в существенной мере зависеть траектория ключевой ставки, говорится в бюллетене Банка России.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По его данным, медианная оценка населением ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9% (+1,8 п.п. к марту), медианная оценка наблюдаемой инфляции - 14,5% (+1,9 п.п. к марту). Свои оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции увеличили респонденты как со сбережениями, так и в гораздо большей мере без сбережений, отмечает Банк России.

Фото: iStock
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Прежде всего это было связано с ускорением текущего роста цен на яйца и другие продовольственные товары, на бензин, а также с повторным ослаблением рубля в конце марта - начале апреля.

В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8%, по оценке Банка России на 19 апреля годовая инфляция замедлилась до 5,5%, что, однако, связано с эффектом высокой базы апреля 2020 года. При этом по прогнозу Банка России инфляция к концу года снизится до 4,7-5,2%, к цели в 4% она вернется к середине 2022 года.

Банк России в минувшую пятницу впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Впервые опубликованный Банком России прогноз интервала среднегодового уровня ключевой ставки допускает очень широкий диапазон ее изменения до конца этого года: от стабилизации на текущих 5% до роста до 6,5%.

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