Церемония вручения Академических премий прошла на вокзале

Несмотря на апокалиптические предсказания полной и окончательной победы "новой этики" на 93-й "ковидной" церемонии вручения премий "Оскар", разум, как ни странно, взял верх. В решениях Американской киноакадемии, в итогах голосования разбросанных по всему миру киноакадемиков конъюнктурных соображений не просматривается - критерии искусства, несмотря на все козни избыточной политкорректности, все-таки торжествуют.

Лучшим фильмом признана "Земля кочевников", лучшим режиссером - Хлоя Чжао, а лучшей актрисой в главной роли - Фрэнсис Макдорманд из этой же картины. Лучшим исполнителем главной мужской роли назван Энтони Хопкинс в кинодраме "Отец". В ролях второго плана соперников опередили цветные актеры Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный мессия") и Юн Ё-джон ("Минари"). Лауреатом "Оскара" за лучший оригинальный сценарий стала Эмеральд Феннелл ("Девушка, подающая надежды"), лучшим адаптированным сценарием признан "Отец" Кристофера Хэмптона и Флориана Зеллера.

Черно-белый "Манк" Дэвида Финчера с его 10 номинациями получил премии только за операторскую работу и мастерство художников. Подсеченный ковидом на взлете "Довод" Кристофера Нолана удовольствовался "Оскаром" за визуальные эффекты. Из документальных фильмов приз взял "Мой учитель осьминог". Среди анимационных полнометражных картин победили "Душа" и саундтрек к ней; из оригинальных песен - Fight for You к фильму "Иуда и Черный мессия". Как и ожидалось, в номинации "Международный фильм" всех отодвинула в сторону драма "Еще по одной" Томаса Винтерберга.

Таким образом, главной сенсацией церемонии стало отсутствие сенсаций. Большинство экспертов пророчили главную победу киногода критериям политкорректности и "разнообразия", предвкушая исторический выход на пьедесталы "Оскара" только цветных актеров. "Разнообразие" состоялось, но оно не противоречит критериям искусства - думаю, расклад был бы таким же и без усилий активистов известных общественных движений. Справедливо, что лучшим режиссером впервые в истории "Оскара" названа китаянка - здесь нет и следов компромисса: она победила не потому, что китаянка, а потому, что сняла прекрасную картину. Хлоя Чжао стала также второй женщиной, получившей Академическую премию за режиссуру, - первой была, напомню, Кэтрин Бигелоу ("Повелитель бури").

Церемония прошла не в театре Dolby, как обычно, а в здании вокзала Union Station, построенном в центре Лос-Анджелеса в 1939 году на скрещении испанского колониального стиля и ар-деко. В качестве продюсеров были привлечены Стивен Содерберг, Стейси Шер и Джесси Коллинз, художником-постановщиком стал Дэвид Роквелл. Они решительно отвергли вариант с использованием ZOOM и искали способ сохранить обаяние живого общения. Учитывая сложности передвижения по стране и жесткие требования дистанцирования, шоу разместили в нескольких местах; центром стал Union Station. Вокзал - действующий, отправление и прибытие поездов проходят по расписанию, и это ставило перед организаторами действа логистические задачи особой сложности. Для участников премиального процесса, которые из-за пандемии не смогли прилететь, работали 20 спутниковых связей с Англией и другими странами мира.

На этой уникальной церемонии почти без суперзвезд и сенсационных коммерческих блокбастеров разум взял верх над конъюнктурными поветриями

Число гостей было сокращено с обычных трех тысяч до 170 человек; остальные созерцали церемонию у себя дома. На разложенной вдоль вокзального фасада красной дорожке не сверкали улыбками сексбомбы - их и среди номинантов почти не было. Вместо звездного дефиле состоялось "предварительное шоу", где фотографы и телекамеры наблюдали актеров с расстояния не менее трех метров. Там же прозвучали в записи и номинированные песни. Интервью с новоиспеченными лауреатами шли онлайн.

Особое внимание уделили соблюдению санитарных норм. Хотя в Калифорнии по сравнению с другими территориями США самый низкий уровень заражений ковидом, участникам действа было предписано в течение 10 дней до церемонии не посещать рестораны, тренажерные залы и прочие людные места. Гости во время трансляции сидели без масок, но их надевали в минуты рекламных пауз. "Ковид будет на церемонии, потому что он теперь повсюду, - пообещал Содерберг на пресс-конференции, - но мы хотим поставить его на место и попытаться двигаться дальше".

Новые лауреаты премии "Оскар" отвечают на вопросы журналистов

Продюсерам и дизайнерам 93-й церемонии этого странного постпандемийного "Оскара" пришлось пойти на крутые изменения регламента, которые не были известны почти до последнего часа. Вокзал Union Station находится в даунтауне - районе, который славится небезопасным населением. Живя в Лос-Анджелесе много лет, я, признаться, так там и не побывала. Но вчера перед церемонией довелось увидеть здание во всей красе и даже взять интервью у дизайнера церемонии Дэвида Роквелла.

Дэвид Роквелл: Идея проведения "Оскара" в этом легендарном здании, которое само по себе - голливудская звезда, показалось заманчивой. Оно позволило вместить участников церемонии так, что можно было держать дистанцию. Мы его украсили: обилие цветов, деревянных банкеток, лампы с "оскаровским" силуэтом. Получилось интимно и уютно. Кроме того, вокзал использовался как декорация во многих голливудских фильмах, преображаясь то в банк, как в "Поймай меня, если сможешь" Спилберга, то в мистическое пространство, как в "Воскрешении Темного рыцаря" - что тоже придало церемонии определенный шарм.

...В категории "Лучший фильм" победила "Земля кочевников", она получила и еще две премии: Хлоя Чжао выиграла в номинации "Лучший режиссер", а Фрэнсис Макдорманд взяла заветную статуэтку как лучшая актриса в главной роли. Своенравная Фрэнсис, известная своей непредсказуемостью, в пресс-центр не явилась, зато Хлоя была очень растрогана.

Хлоя Чжао: Мой выигрыш - просто удача. Я оказалась в одной категории с поразительно глубоким Дэвидом Финчем и необыкновенным писателем и режиссером Аароном Соркиным. Я всем обязана Фрэнсис Макдорманд - это она выбрала меня как режиссера, и я буду благодарна ей до конца жизни.

На вопрос, встречалась ли она с Кэтрин Бигелоу, до сих пор единственной женщиной, победившей в режиссерской номинации, Хлоя ответила, что пока нет, но это ее давняя мечта. Впрочем, теперь у нее есть шансы осуществить все свои мечты: она на вершине славы с самыми выгодными предложениями.

Все были уверены, что премию за лучшую мужскую роль согласно новейшим веяниям получит чернокожий актер, и выигрыш Энтони Хопкинса в фильме "Отец" для многих оказался неожиданностью. По своей традиции, мастер на церемонию не явился. Но оба сценариста картины, включая знаменитого британского драматурга Кристофера Хэмптона, ответили на вопросы в пресс центре.

- Сценарий писался для неповторимого сэра Энтони, - сказал французский режиссер и сценарист картины Флориан Зеллер. - Уже работая над пьесой "Отец" для театра, я решил, что должен быть и фильм, который проведет зрителя через лабиринты подсознания с помощью языка кино. Я имел трагический опыт видеть деменцию у моей мамы, когда мне было 15 лет. Это очень тяжелый опыт, и тот, кто с ним столкнулся, меня поймет. Так что фильм для меня - очень личная история, возможность поделиться эмоциями.

Обаятельный британский актер Даниэл Калуя из фильма "Иуда и Черный мессия", принимая статуэтку, был крайне взволнован и вогнал в краску своих маму и сестру, сообщив журналистской братии, что родители зачали его в сексе, и как он им за это благодарен. Вообще, нынешний "Оскар" для британских актеров был крайне успешным, и я спросила об этом сияющую от счастья Эмеральд Феннелл, получившую премию за оригинальный сценарий фильма "Девушка, подающая надежды".

Эмиральд Феннелл: Я не могу отвечать за всю британскую киноиндустрию, но мой фильм - я его назвала "ядовитый попкорн" с его острым сюжетом и гламуром - явно пришелся по душе зрителям, и я собираюсь продолжить в том же духе.

Интервью взяла Марина Очаковская, Лос-Анджелес.