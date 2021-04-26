Триумфатором "Оскара" стала "Земля кочевников"

Лучшим фильмом признана "Земля кочевников", лучшим режиссером - Хлоя Чжао, а лучшей актрисой в главной роли - Фрэнсис Макдорманд из этой же картины. Лучшим исполнителем главной мужской роли назван Энтони Хопкинс в кинодраме "Отец". В ролях второго плана соперников опередили цветные актеры Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный мессия) и Юн Ё-джон ("Минари").

Лауреатом "Оскара" за лучший оригинальный сценарий стал Эмеральд Феннелл, драматург фильма "Девушка, подающая надежды", лучшим адаптированным сценарием признан "Отец" Кристофера Хэмптона и Флориана Зеллера.

Из анимационных полнометражных картин предсказуемо победила "Душа", а также саундтрек к ней, написанный Трентом Резнором, Аттикусом Россом и Джоном Батистой; из оригинальных песен - Fight for You к фильму "Иуда и Черный мессия".

Черно-белый байопик "Манк" получил премии за операторскую работу Эрика Мессершмидта и лучшее художественное оформление (Дональд Грэхем Берт, Крис Крейн, Дэн Уэбстер). Подсеченный ковидом на взлете "Довод" Кристофера Нолана удовольствовался "Оскаром" за визуальные эффекты. Среди документальных фильмов лучшим признан сенсационный "Мой учитель осьминог".

Как и предсказывалось, в номинации "Лучший международный фильм" всех отодвинула в сторону датская картина "Еще по одной" Томаса Винтерберга.

Таким образом, главной сенсацией нынешней церемонии вручения Академических премий стало отсутствие сенсаций. Как мы уже сообщали, большинство экспертов дружно пророчили главную победу киногода критериям политкорректности и "разнообразия", предвкушая сенсационный выход на пьедесталы "Оскара" только цветных актеров. "Разнообразие" состоялось, но оно не противоречит критериям искусства - думаю, расклад был бы точно таким же и без усилий активистов разнообразных общественных движений. И совершенно справедливо, что лучшим режиссером впервые в истории "Оскара" стала китаянка - здесь нет и следов компромисса: она победила не потому, что китаянка, а потому, что сняла прекрасную картину. Хлоя Чжао стала также второй женщиной, получившей Академическую премию за режиссуру, - первой была, напомню, Кэтрин Бигелоу, в 2010 году взявшая "Оскара" за военную драму "Повелитель бури".

Церемония вручения премий прошла на территории вокзала Union Station в центре Лос-Анджелеса с соблюдением всех жестких ограничений коронавирусных времен.