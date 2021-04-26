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Рубрика: Общество

Диетолог перечислил случаи, когда вода может вредить

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все знают, что для здоровой и полноценной жизни нужно пить много жидкости. Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, какой именно водой лучше утолить жажду.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В жаркие дни в организме человека возможно нарушение водно-электролитного баланса. Восстановить равновесие помогает минеральная вода, однако для этого подойдет не любая минералка. "В России принято делить минеральные воды на столовые и лечебно-профилактические, - пояснил медик в эфире радио Sputnik. - Последние нужно употреблять по совету врача и очень дозировано, иначе вместо пользы от них будет вред".

Для ежедневного рациона подходят столовые минеральные воды, но полностью переходить на них и отказываться от обычной питьевой воды нельзя, отметил врач-диетолог.

Ранее медики назвали признаки по которым можно понять, что человек пьет мало воды. Насторожить должны жажда без видимых причин, сухость кожи. На обезвоживание указывают также малая эффективность жаропонижающих и плач без слез. Лучшее начало дня - стакан воды комнатной температуры. Она выведет токсины, расщепление которых происходит ночью, и разгонит метаболизм. А вместе с обменом веществ улучшится и состояние кожи.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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