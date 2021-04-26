Голикова попросила туроператоров не продавать туры в Турцию на июнь

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать до решения властей туры в Турцию и Танзанию на период после 1 июня.

"Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан, и с ними нужно быть максимально аккуратными", - отметила она.

По словам Голиковой, в Турции и Танзании сохраняется непростая ситуация с коронавирусом. Так, например, в Турции действуют внутренние ограничения о передвижении по стране, сохраняется комендантский час.

Ранее российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся до 1 июня.

Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус. Наибольшую проблему представляет Турция, где за последние недели заболеваемость выросла почти в четыре раза.