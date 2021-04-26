Голикова предложила заранее начислить зарплату, выпадающую на праздники

Если дата выплаты зарплаты выпадает на нерабочие или праздничные дни в мае, то она должна быть начислена заблаговременно, заявила 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

Голикова подчеркнула, что заработная плата выплачивается в сроки установленные договором на предприятии.

Она напомнила, что в этом году с 4 по 7 мая объявлены нерабочими для сокращения распространения коронавируса. При этом отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая включительно. То есть, если выплата заработной платы выпадает на эти дни, то россияне должны получить ее 30 апреля. При этом зарплата за работниками сохраняется в полном объеме, включая оклад и стимулирующие выплаты. Это значит, что люди должны получить ее в таком же размере, если бы они в эти дни работали.