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Рубрика: В мире

Израиль сократит рыболовную зону сектора Газа после ракетного обстрела

Израильские власти решили сократить рыболовную зону сектора Газа. Об этом сообщил председатель профсоюза рыбаков Низар Айяш.

Фото: Jan Helebrant / wikimedia.org
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"Нас проинформировали через управление по гражданским делам о сокращении рыболовной зоны с 15 миль до 9 миль, начиная с шести часов утра понедельника", - цитирует РИА Новости Айяша. Отмечается, что Израиль использует рыболовную зону в секторе Газа как способ давления на ХАМАС.

Напомним, обострение ситуации в регионе началось вечером пятницу, когда из палестинского анклава по израильской территории были выпущены три ракеты, а израильский танк атаковал военный пост ХАМАС. Затем в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы ВВС Израиля нанесли удары. В ночь на субботу 36 ракет было выпущено из сектора Газа по южным районам Израиля, шесть из них перехватила система ПРО "Железный купол".

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

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