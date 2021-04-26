Израиль сократит рыболовную зону сектора Газа после ракетного обстрела

Израильские власти решили сократить рыболовную зону сектора Газа. Об этом сообщил председатель профсоюза рыбаков Низар Айяш.

"Нас проинформировали через управление по гражданским делам о сокращении рыболовной зоны с 15 миль до 9 миль, начиная с шести часов утра понедельника", - цитирует РИА Новости Айяша. Отмечается, что Израиль использует рыболовную зону в секторе Газа как способ давления на ХАМАС.

Напомним, обострение ситуации в регионе началось вечером пятницу, когда из палестинского анклава по израильской территории были выпущены три ракеты, а израильский танк атаковал военный пост ХАМАС. Затем в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы ВВС Израиля нанесли удары. В ночь на субботу 36 ракет было выпущено из сектора Газа по южным районам Израиля, шесть из них перехватила система ПРО "Железный купол".