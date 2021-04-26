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26.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Как дополнительные нерабочие дни в мае скажутся на рубле

Текст: Георгий Панин
Впервые за месяц курс доллара опустился ниже отметки 75 рублей. Поводом к укреплению рубля стало повышение ключевой ставки Банком России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", дал прогноз по дальнейшему движению рубля и определил влияние на него длинных майских праздников:

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Что ждет россиян в течение десяти нерабочих дней в мае

- Первая неделя мая станет полностью выходной. Это, конечно же, отразится на показателях ВВП. Но негативный эффект будет незначительный, ориентировочно, 0,3 процента квартального ВВП.

К тому же многие предприятия, возможно, сохранят рабочий режим из-за большого количества заказов и специфики деятельности.

Так что на курсе рубля выходные дни заметно не отразятся. Тем более, что биржа, скорее всего, будет проводить торги на валютном рынке 4-7 мая, и резких скачков после праздников не произойдет.

Что касается этой недели, то в понедельник не публикуется значимая для валютного рынка статистика. Ожидаем открытие рынка в районе 75 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Если укрепление рубля продолжится, то в течение дня пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 74,10-75,10. EUR/RUB ожидаем в коридоре 89,60-90,70. К закрытию курсы американской и европейской валют могут снизиться к нижним границам указанных диапазонов.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Какие премьеры и неожиданные зрелища ожидают россиян в мае

Вечером на динамику доллара будут влиять ожидания аукционов казначейских облигаций. Интрига сохранится и до проведения аукционов российского Минфина в среду.

До конца недели пара USD/RUB имеет все шансы удержаться в диапазоне 73-76, из которого была попытка выйти наверх месяц назад. На курс рубля повлияют оперативные данные по динамике цен за неделю. Прогноз по курсу евро к рублю: 89,50-92,50. Более высокая верхняя граница обусловлена тенденцией к росту курса евро к доллару.

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