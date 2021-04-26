Кремль: Содержание учебников истории удалось упорядочить

В российских учебниках по истории уже нет встречавшихся там ранее ошибок и искажений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, содержание учебников по истории удалось упорядочить, передает ТАСС.

Напомним, что в минувшую среду, во время выступления с Посланием Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что некоторые школьные учебники истории вызывают у него удивление, так как там, в частности, отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве.

Президент поинтересовался, кто пишет и кто пропускает такие учебные пособия. "Все что угодно там написано, и о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано", - отметил президент.

Президент в ходе Послания подчеркнул, что все школьники должны иметь возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей, многонациональной культурой, с достижениями страны в разных сферах. И для молодежи ориентиром должны быть судьбы и победы выдающихся предков и современников, их патриотизм, подчеркнул он.

"Раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, неизвестно как, но которые ходили в разных школах. Сейчас это гораздо более упорядочено", - разъяснил сегодня Дмитрий Песков. Он отметил, что президенту говорили о конкретных учебниках с такими ошибками. Однако проверка специалистов, по словам представителя Кремля, показала, что в нынешних редакциях учебников таких ошибок уже нет.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что министерство проверит все учебники по истории.