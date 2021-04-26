Лавров: ЕС должен разобраться с произошедшим во Врбетице

Европейский союз должен разобраться в ситуации вокруг взрывов на складах оружия во Врбетице. Произошедшее там может свидетельствовать о нарушении международных договоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, всю эту историю сопровождают "путанные комментарии и заявления, эмоционально не очень вменяемые". "Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории", - отметил Лавров. Глава МИД РФ обратил внимание на мнение ряда специалистов, согласно которому хранение боеприпасов в чешской деревне Врбетице могло нарушать ряд международных договоренностей, в том числе Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием. Как напомнил Лавров, все члены ЕС являются участниками этих соглашений. "Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов", - добавил министр.

Глава МИД РФ также назвал здравыми заявления президента Чехии Милоша Земана о необходимости расследования всех версий случившегося на том складе с боеприпасами. "То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе от руководства парламента, которое обвинило президента Земана в том, что он мешает расследованию, говорит только об одном: кто-то, в том числе, кто такие заявления делает, уже для себя все решил, установил, что никаких других версий, кроме вины России не существует", - отметил Лавров.