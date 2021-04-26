Лавров: ЕС должен разобраться с произошедшим во Врбетице

Новости

В Пскове на территории монастыря нашли старинную дорогу 16:00
VI Ялтинский форум предварительно назначили на начало ноября 15:52
Актер Анатолий Салимоненко найден мертвым в своей квартире 15:37
"Черные банкиры" вывели активы коммерческого банка на миллиард рублей 15:37
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 15:34
Путин встретится с парламентариями и врачами в Санкт-Петербурге 15:27
Лавров: На складах во Врбетице могли нарушаться международные нормы 15:25
Захарова отреагировала на высылку российского дипломата из Румынии 15:18
Российский теннисист Карацев снялся с турнира в Мюнхене 15:18
Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете продажи алкоголя в праздники 15:10
Брестская и Брянская области расширяют горизонты сотрудничества 15:09
Росреестр передал налоговикам сведения о 62 млн объектов 15:05
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V" 14:58
Сбербанк упростил оформление ипотеки на индивидуальные дома 14:54
В РФ объявят конкурс студенческих научных объединений с миллионными грантами 14:48
В Туле двое мужчин арестованы за стрельбу по детям 14:48
Калининградец сломал нос приставу, пытавшемуся доставить его в суд 14:43
Стало известно, сколько квартир в РФ можно перекрыть льготной ипотекой 14:23
В Новосибирске водители автобусов отказались везти инвалида 14:21
Памфилова поблагодарила за работу прошлый состав ЦИК 14:12
Рост ипотечного кредитования в России по итогам марта 2021 года достиг 2,2% 14:07
Число бронирований авиабилетов в мае превысило показатели до пандемии 14:05
Под Орлом иномарка без водителя насмерть сбила владельца 14:05
Песков: За невыполнение указа о нерабочих днях в мае наказывать не будут 14:03
Кузнецова: Поддержка беременных должна стать федеральной задачей 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 15:50
Рубрика: В мире

Лавров: ЕС должен разобраться с произошедшим во Врбетице

Текст: Юрий Когалов
Европейский союз должен разобраться в ситуации вокруг взрывов на складах оружия во Врбетице. Произошедшее там может свидетельствовать о нарушении международных договоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, всю эту историю сопровождают "путанные комментарии и заявления, эмоционально не очень вменяемые". "Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории", - отметил Лавров. Глава МИД РФ обратил внимание на мнение ряда специалистов, согласно которому хранение боеприпасов в чешской деревне Врбетице могло нарушать ряд международных договоренностей, в том числе Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием. Как напомнил Лавров, все члены ЕС являются участниками этих соглашений. "Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов", - добавил министр.

Фото: EPA-EFE/KOCA SULEJMANOVIC
Глава Чехии рассказал о версиях взрыва во Врбетице

Глава МИД РФ также назвал здравыми заявления президента Чехии Милоша Земана о необходимости расследования всех версий случившегося на том складе с боеприпасами. "То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе от руководства парламента, которое обвинило президента Земана в том, что он мешает расследованию, говорит только об одном: кто-то, в том числе, кто такие заявления делает, уже для себя все решил, установил, что никаких других версий, кроме вины России не существует", - отметил Лавров.

В мире Европа Чехия Правительство МИД Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
Песков назвал тревожным сигналом слова Зеленского о Минском формате
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии
Китай пообещал поддержать Россию на фоне усиления западных санкций
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета