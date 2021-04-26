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26.04.2021 11:58
Рубрика: Власть

МИД: Правила поездок американских дипломатов по территории РФ изменились

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона изменила порядок перемещения американских дипломатов по территории России. Как проинформировали в МИД РФ, соответствующую ноту заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Барту Горману.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Как отметили на Смоленской площади, дипломаты обсудили также ряд других актуальных вопросов двусторонних отношений. "Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено", - сообщили в российском МИД.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Напомним, 10 дней назад Москва ответила на американские санкции. "Персонами нон грата" были объявлены 10 сотрудников посольства США. Кроме того, были введены санкции против 8 чиновников администрации американского президента: в Россию запретили въезд генеральному прокурору США, директору Федерального бюро тюрем, министру внутренней безопасности, директору ФБР, директору национальной разведки. Также запрещен въезд советнику президента США по внутренней политике и экс-постпреду при ООН Сьюзан Райс, бывшему при Дональде Трампе советнику по нацбезопасности Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

Уже тогда отмечалось, что правила перемещения американских дипломатов будут пересмотрены. В Москве прежде закрывали глаза на игнорирование сотрудниками посольства США требования уведомлять о всех поездках из города пребывания. Теперь к этому вопросу будут относиться гораздо строже.

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