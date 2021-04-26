Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая

Новости

В Пермском крае школы и техникумы закроют с 1 по 10 мая 17:08
Москва высылает из страны украинского дипломата 17:06
Путин потребовал не допустить неоправданного удорожания подключения школ к Сети 17:04
Музеи и театры подключат к ЕАИС по примеру Фонда кино 17:03
Кабмин до 1 июля доложит Путину о темпах создания новых мест в детсадах 16:50
Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса 16:47
Путин поручил ускорить подготовку поправок о персональных данных 16:41
Массовой гибелью черепах под Воронежем занялась Генпрокуратура 16:38
Арестован подозреваемый в убийстве главы ФСИН по Забайкалью 16:36
Джонсон открестился от резких высказываний о ситуации с COVID-19 в Британии 16:31
Стали известны сроки проведения в Витебске "Славянского базара" 16:25
В Петербурге долгожителям будут выплачивать деньги к юбилею 16:21
Москвичей предупредили о грядущих заморозках и снеге 16:19
В Новосибирске работник аквапарка пойдет под суд за гибель подростка 16:18
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 16:17
ЕК подала иск в суд на AstraZeneca 16:16
СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом 16:15
Пензенского тренера наградят за спасение отравившихся в бассейне детей 16:05
В Пскове на территории монастыря нашли старинную дорогу 16:00
VI Ялтинский форум предварительно назначили на начало ноября 15:52
Актер Анатолий Салимоненко найден мертвым в своей квартире 15:37
"Черные банкиры" вывели активы коммерческого банка на миллиард рублей 15:37
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 15:34
Путин встретится с парламентариями и врачами в Санкт-Петербурге 15:27
Лавров: На складах во Врбетице могли нарушаться международные нормы 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 17:25
Рубрика: Экономика

Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая

Текст: Ольга Игнатова
Работодатели не имеют права снизить своим сотрудникам заработную плату из-за введения с 4 по 7 мая по указу президента нерабочих дней. Об этом говорится в разъяснениях Минтруда, которые ведомство выпустило для работников и работодателей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работникам, труд которых оплачивается сдельно, за нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Работники, получающие фиксированную зарплату и которые будут отдыхать с 4 по 7 мая, должны получить полную зарплату. Также, как если бы они эти дни отработали. Зарплата, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, если они установлены в организации.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Работодатели будут самостоятельно определять график работы с 4 по 7 мая

Минтруд также пояснил, что зарплата должна быть выплачена в сроки, установленные организацией (работодателем). "Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала", - отмечается в разъяснениях ведомства.

Оплата труда работникам, которые все-таки будут работать с 4 по 7 мая в связи с производственной необходимостью или непрерывностью производства, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.

Экономика Работа Охрана труда Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Москва высылает из страны украинского дипломата
Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего