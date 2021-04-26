Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая

Работникам, труд которых оплачивается сдельно, за нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Работники, получающие фиксированную зарплату и которые будут отдыхать с 4 по 7 мая, должны получить полную зарплату. Также, как если бы они эти дни отработали. Зарплата, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, если они установлены в организации.

Минтруд также пояснил, что зарплата должна быть выплачена в сроки, установленные организацией (работодателем). "Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала", - отмечается в разъяснениях ведомства.

Оплата труда работникам, которые все-таки будут работать с 4 по 7 мая в связи с производственной необходимостью или непрерывностью производства, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.