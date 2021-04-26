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26.04.2021 10:15
Рубрика: Власть

Мишустин освободил от должности главы Роспечати Михаила Сеславинского

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главы Роспечати Михаила Сеславинского. Федеральное агентство ранее было упразднено, а его функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Фото: Виктор Васенин/ РГ Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: Виктор Васенин/ РГ

Комментируя это решение, глава правительства отметил, что Сеславинский отдал сфере медиа почти четверть века. "Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали ее стабильное и устойчивое развитие", - цитирует премьера пресс-служба кабмина.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Михаил Сеславинский подвел итоги работы Роспечати

Михаил Сеславинский возглавлял Роспечать с момента ее образования в 2004 году. Ведомство обеспечивало государственную поддержку крупнейших российских газет, журналов, информационных агентств и телекомпаний, занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания.

В прошлом году, когда экономика столкнулась с последствиями пандемии коронавируса, при непосредственном участии федерального агентства правительством были выработаны специальные меры поддержки медиаотрасли. В частности, деятельность в области СМИ, книгоиздания и производства печатной продукции была внесена в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. С помощью мер господдержки российские СМИ смогли продолжить свою работу.

Распоряжением правительства Сеславинский награжден медалью Столыпина, которая присуждается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

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