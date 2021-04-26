Мурашко: Еще один препарат для детей с СМА проходит регистрацию в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что еще один препарат для страдающих спинно-мышечной атрофией (СМА) вскоре будет доступен для лечения детей.

Выступая на заседании Совета законодателей РФ, он отметил, что лекарственное обеспечение таких пациентов сегодня реализуется в том числе при участии фонда "Круг добра". "И вы видите, что сегодня по пациентам с СМА вопрос закрыт, и пациенты стали получать зарегистрированные в РФ лекарственные препараты", - подчеркнул министр.

"В том числе сегодня идет и процедура регистрации еще одного инновационного генотерапевтического лекарственного препарата, который, мы планируем, что также будет доступен для наших маленьких пациентов", - сообщил Михаил Мурашко.

Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди его основных задач - финансовое обеспечение медпомощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями.