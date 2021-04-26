На участие в конкурсе "Лидеры России" подано более 140 тысяч заявок

Более 140 тысяч человек зарегистрировались для участия в третьем сезоне конкурса "Лидеры России". Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров. "Больше всего заявок на участие поступает от мужчин - 72%, от женщин - 28%", - сказал он. Самым популярным оказался трек "Бизнес и промышленность", на него поступило почти 48 тысяч заявок. На втором месте - трек "Государственное управление", более 32 тысяч регистраций, на третьем - "Информационные технологии", заявилось более 12 тысяч человек, рассказал Комиссаров.

В этом сезоне конкурса организаторы также дали старт новому международному треку "Лидеров России". По словам Комиссарова, граждане уже 80 стран зарегистрировались на участие в нем. Отметим, что победители получат российское гражданство по ускоренной процедуре.

"Очень интересные участники регистрируются на международный трек. Мы смотрим заявки, читаем письма. Есть заявка из Америки, один из участников международного трека, он является председателем оргкомитета движения "Бессмертный полк" в Сиэтле", - сказал Комиссаров.

Организаторы конкурса также сообщили, что в этом сезоне продлили регистрацию для участия в проекте с 26 апреля до 17 мая.

"Президент подписал указ о выходных днях на майские праздники, и мы стали получать и письма, и звонки, что многие планируют куда-то уезжать и не могут участвовать в дистанционном этапе, который должен был начаться в последние дни апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая", - пояснил Комиссаров. Он добавил, что дистанционный этап начнется 20 мая и завершится 1 июля. Напомним, что первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тысяч желающих, победителями стали 103 человека.