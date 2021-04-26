Названа опасная ошибка при гипертонии

Специалисты считают, что несоблюдение питьевого режима при гипертонии может оказаться опасной ошибкой.

Как рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1", страдающим гипертонией людям нужно ограничивать употребление воды. Также им полезно снизить употребление соли до двух граммов в сутки, поскольку допустимую норму они получают из продуктов, отметил эксперт.

Напомним, ранее врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала о достаточно простой дыхательной технике, которая позволяет снизить артериальное давление без приема медикаментов. Для этого нужно использовать медленное и глубокое диафрагмальное дыхание. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.