Партия Пашиняна выдвинула его на пост главы правительства

Правящий в Армении альянс "Мой шаг" выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна на пост главы правительства. Как заявили в пресс-службе парламентской фракции, это является частью политического процесса, необходимого для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов.

Также отмечается, что на специальном заседании парламента, которое пройдет 3 мая, депутаты фракции голосовать за него не будут. Согласно Конституции, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры и голосует за них. Если ни одна кандидатура не сможет набрать необходимое количество голосов, Национальное Собрание распускается.

Напомним, 25 апреля Пашинян подал в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. До этого момента он продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

Как ожидается, выборы пройдут 20 июня.