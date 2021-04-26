Павел Крашенинников - о судах, гаражах, разводах и Уголовном кодексе

Без малого 5 лет назад рабочее кресло председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству занял доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников. Обычно говорят: с тех пор много воды утекло... И впрямь, много было событий, рядовых и государственного значения, знаковых примет времени. Одна из них показательна: за это время через руки членов профильного Комитета и его председателя прошли 500 законов, которые были подготовлены, приняты, подписаны президентом и работают на благо граждан страны.

На "Деловом завтраке" в "Российской газете" Павел Крашенинников рассказал, как идет законотворческая работа.

Народные законы

Павел Владимирович, начнем с темы, определившей развитие страны на десятилетия вперед, - с обновленной Конституции. Законы, необходимые для реализации поправок, приняты Думой в полном объеме?

Павел Крашенинников: На сегодняшний день изменения внесены более чем в 130 законов. Они направлены на утверждение статуса страны как суверенного государства со своей историей, укладом жизни и морально-нравственным кодом, на сохранение здоровья нации, сбережение народа, гарантии социального обеспечения населения.

Приняты законы об образовании, бюджетный кодекс и закон об индексации пенсий, внесенные правительством. Но эта работа еще не закончена.

Включение в Конституцию социальных гарантий было встречено в народе с одобрением. Люди чувствуют перемены?

Павел Крашенинников: Они заметно проявились в испытаниях нынешней пандемии. Правительство осуществляет системную адресную поддержку граждан, введены пособия на детей и семьи с низким доходом, питание в начальных классах школ, индексация пособий и выплат. Конституция обязывает не реже раза в год индексировать пенсии, введена норма о гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума в целом по стране. Это, кстати, сделано впервые.

Известно, что вы лично разработали популярные законы об амнистиях - дачной и гаражной. Будет ли продолжение?

Павел Крашенинников: Дачная амнистия принята еще 14 лет назад. Если считать ее итог в цифрах, то было оформлено порядка 14 миллионов объектов - можно сказать, по миллиону в год. В семьях, как правило, по три-четыре человека, поэтому реально десятки миллионов людей воспользовались благом. Однако, есть и те, кто не успел или не смог сделать этого. Поэтому дачная амнистия продлевается и расширяется.

По гаражной амнистии предложен такой же упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними. Амнистия будет действовать 5 лет, то есть до 2026 года. Процедура будет полностью бесплатной, включая регистрацию права на участок и гараж.

Сейчас мы начали готовить еще один закон - о гаражных объединениях, которых зарегистрировано почти 37 тысяч, включая такие, где свои дороги, мойки и другие объекты. В законе будет урегулирована деятельность этих организаций и объектов общего пользования. Представляется, что по аналогии с многоквартирными домами эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Вопрос из Крыма: подпадут ли под гаражную амнистию не просто гаражи, а постройки, в которых есть гараж?

Павел Крашенинников: Нет. Также из Крыма спрашивают по поводу лодочных кооперативов. Тоже не подпадут. Про гаражи надо сказать вот что. Есть гаражи, которые построены незаконно, они не подпадают под гаражную амнистию. Но при этом есть гаражи в кооперативах, которые построены не в качестве объекта недвижимости, а так называемые сваренные, металлические гаражи, где сваривали листы - они подпадают. Потому что там есть земельный участок и человек будет оформлять в первую очередь его. А потом то, что на нем находится. Это именно в кооперативах, что очень важно. А замечательные якобы гаражи, где еще баня, бассейн и комнаты отдыха - это другая история.

"Идите вы в суд"

Если у человека проблема, ответ один: "Обращайтесь в суд!". А там - долго, муторно, дорого и не факт, что справедливо. Где же суд "правый, скорый, милостивый"?..

Павел Крашенинников: Правосудие - наиболее чувствительная сфера, она влияет на людские судьбы и потому требует особенно тонкой и точной настройки. Важным шагом стало создание надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Они выведены из-под какого-либо влияния местных администраций, что особенно важно в споре человека с органами власти, о "телефонном праве" все наслышаны. А высокая квалификация судей способствует выявлению и исправлению ошибок, если они были допущены коллегами нижестоящих инстанций.

Помимо этого, были введены такие новые формы как групповые иски граждан, что облегчает жизнь. Скажем, по спорам в сфере ЖКХ не надо бежать в суд с заявлениями всем участникам - жители многоквартирного дома, чьи права нарушила управляющая компания, могут подать коллективный иск, и по нему будет вынесено решение в интересах всех пострадавших.

К тому же сейчас введены новые виды примирительных процедур, и многие споры можно разрешить с помощью судебного примирения на тех или иных условиях.

Суд должен быть доступен каждому - так написано в законе. Но надо заплатить пошлину, а у адвокатов такие гонорары - проще отказаться от самого иска...

Павел Крашенинников: Интересы граждан в суде может представлять не обязательно маститый адвокат, а обычный человек. Правда, с действием такого порядка стали приходить "защитники", не имеющие представления ни о законах, ни о судопроизводстве, да еще и пытались "решать" дела за взятки. Поэтому были внесены поправки. Теперь представлять интересы гражданина в суде может лишь человек, имеющий высшее юридическое образование. Это касается судов областного уровня и выше.

Что касается гонораров адвокатов, тут тоже все приведено в разумное русло - введены так называемые "гонорары успеха". Человек может уплатить не сразу, а после того, как дело будет выиграно.

В вашу бытность министром юстиции был осуществлен перевод тюремного ведомства из МВД в Минюст из соображений гуманизации системы. Но жалобы не исчезли, особенно на СИЗО.

Павел Крашенинников: Первое, что мы сделали при передаче ведомства, отсоединили следствие от исполнения. Это само по себе правильно. Что касается СИЗО, многие из них построены еще в 19 веке, условия не сопоставимые даже с тюремными. Поэтому было решено засчитывать нахождение в СИЗО в срок отбытия наказания по специальной схеме: "день за полтора". То есть, день, проведенный в изоляторе, засчитывается за полтора дня в колонии общего режима. Если колония-поселение, то день за два. А под домашним арестом - два дня дома приравниваются к одному дню в СИЗО. Это, мне кажется, хоть немного восстанавливает справедливость.

Что очень важно, этот закон имел обратную силу для тех, чье положение он улучшал. После вступления в силу новых норм, сроки наказания были пересчитаны более, чем у сотни тысяч осужденных.

Большой резонанс вызвало недавнее интервью маньяка. Как вы считаете, нужно ли таким людям запретить давать интервью, а журналистам публиковать их или это будет считаться нарушением свободы?

Павел Крашенинников: Как это запретить законодательно? С одной стороны, это история, которую не надо возбуждать еще раз, но мы сами ее возвращаем и не знаем, какая будет реакция. Хотя точно понимаем, что есть жертвы, и не только те, кто пострадал от маньяка, но и их знакомые, близкие, кто рядом жил. И могут появиться подражатели. А журналистской этики разве нет совсем?...

В американском правосудии есть норма: нельзя монетизировать преступное прошлое - делать фильмы, писать книги. А уж если они вышли, то деньги поступают жертвам преступления, и никоим образом не самому преступнику.

Павел Крашенинников: И фильмы, и книги выходят там постоянно, в некоторых штатах их не разрешают - тогда едут в другие штаты или государства. Мне кажется, что здесь не уголовные должны быть нормы, а работать этика и мораль.

Есть ли идея создания нового Уголовного кодекса? Нынешний - словно лоскутное одеяло, сплошные лоскутки из поправок. Какова ваша точка зрения?

Павел Крашенинников: Я всегда говорил, что надо это делать. Но надо это делать вместе с Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами, иначе может получиться как в проекте КоАП, где главы делаются под конкретные ведомства, во главе угла не гражданин стоит, а те, кто налагают ответственность. Мне не нравится также увеличение штрафов и способов наказания, в том числе вплоть до ликвидации юридических лиц в бизнесе.

Он становится жесткий?

Павел Крашенинников: Он проведомственный. Это главное. Он не для граждан. Его дорабатывают. Если все делать нормально, то надо КоАП, УПК, УИК все вместе принимать.

Развод и девичья фамилия

Как вы относитесь к идее законодательно установить минимальный размер алиментов? В некоторых странах уровень жизни семьи поддерживается, как и в браке. А у нас - 25 процентов от зарплаты покинутым детям?

Павел Крашенинников: Хороший вопрос. Развод и девичья фамилия - это было в советское время. А сейчас - разный уровень жизни был до брака, во время брака, и после брака. Поэтому законодательство пошло по такому пути: 25 процентов на одного ребенка, 33 - на двух, на трех и более - 50. Но суд может принимать и другие решения в зависимости от ситуации. С 1996 г. у нас появился алиментный договор, алиментное соглашение между родителями.

Соответственно, супруги могут договориться о суммах, о других вещах. Но при любых вариантах - не ниже того, что установлено Семейным кодексом.

Есть предложения запретить развод, пока дети не выросли…

Павел Крашенинников: Я считаю, и развод, и брак должны быть свободны. Думаю, не все меня поддержат, но считаю, что если человек решил развестись - пусть разводится. В противном случае создается вторая, третья семья...

Не взирая ни на детей, ни на что?

Павел Крашенинников: Если супруги живут как кошка с собакой, для детей это только хуже. Предлагают ввести огромные пошлины за развод. Я против категорически. Если люди не могут жить, зачем будут считаться в браке, а реально - в другой семье?

Но развод - это непросто. Существует имущество, которое нажито супругами, а это и актив, и пассив. При разводе и разделе имущества, если нет брачного договора, оно считается в равных долях, т.е. делятся и имущество, и долги. А то, ипотека есть, квартира делится, а кредит - на того, кто его взял. Кредит не делится, а доли делятся. Это неправильно.

Еще о детях, вопрос по электронной почте: можно ли назвать девочку именем "Центрифуга"?

Павел Крашенинников: Вопрос может вызвать смех, но на самом деле это не смешно. Родителям стоило бы подумать, как их неуемная фантазия отразится на судьбе ребенка, не станет ли он мишенью для насмешек и в школе, и по жизни? Отсутствие культуры порой приводило работников ЗАГСов в ужас: были попытки назвать детей даже непечатными ругательствами.

Теперь принят закон в защиту детей, он ввел запрет на имена, состоящие из цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, а также на имена, содержащие указание на ранги или должности.

О братьях наших меньших

Мы в ответе за тех, кого приручили, - сказал писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Но над животными издеваются, их убивают, травят, выкидывают из дома, закон это видит?

Павел Крашенинников: Ряд законов в защиту "братьев наших меньших" уже принят. За жестокое обращение с животными, издевательство над ними, а также за браконьерскую охоту на краснокнижных животных грозит уголовное преследование.

Приняты поправки, запрещающие изымать домашних питомцев у должников в рамках исполнительного производства. Понятно, что это моральное давление, за любимого кота, собаку или попугая люди все отдадут. Это все же не элитное имущество, а живые существа. Более гуманным стало и распоряжение животными в рамках уголовного процесса: животные, выступающие в качестве вещественных доказательств, теперь тоже защищены законом.

А вот другой вопрос от нашего собкора из Екатеринбурга. Там семья блогеров ради фотосессий завела в квартире лису, которая провоняла дом, воет по ночам, а куплена на "меховой ферме", поэтому якобы не дикая, а "сельскохозяйственная". Так и бегемота можно завести?

Павел Крашенинников: Если кот Бегемот, то можно. Законодательство о гуманном отношении к животным, оно, вообще-то, о людях, их отношениях между собой и с окружающей средой. В законе есть перечень домашних животных, бегемот и лиса к ним не относятся.

Что касается соседей, есть Жилищный кодекс, который прямо говорит, что права и интересы соседей не должны нарушаться. Нужно вызывать участкового, собирать комиссию и решать проблему. Некий ветеринарный паспорт, по-моему, это просто отговорка. В том же Екатеринбурге были истории, когда навели порядок в квартире, где жило по 15-20 котов.

Последняя воля

Стало народной забавой публично делить наследство ушедших: этот артист не так сделал, и этот не учел… Наследственное право - ваш "конек", вы посвятили ему книгу и новые законы. Они помогут все сделать как надо?

Павел Крашенинников: Недели три назад прошел фейк, что теперь Пенсионный фонд будет наследником первой очереди, что закон такой подготовлен. Это вранье. Мы государство практически вывели из наследственных отношений. Теперь помимо завещания введены новые виды наследования - совместные завещания супругов и наследственные договоры, а также наследственные фонды.

Совместное завещание представляет общую волю супругов, можно заранее указать, в какой последовательности, кому из родственников или иных людей какое имущество переходит - как общее имущество, так и личная собственность.

Если нужно указать условия для наследников, при которых они получат наследство, тогда можно заключить наследственный договор, причем с любым человеком или даже организацией. В договоре определяется порядок перехода прав на имущество. Например, наследник будет обязан содержать до конца дней одного или нескольких членов семьи либо выплачивать стипендии указанным лицам до окончания учебы. Договор вступит в силу после смерти человека, поэтому при жизни он не лишится прав на имущество.

Закон о наследственных фондах востребован среди предпринимателей, создавших крупные компании. Их наследники порой пускают по ветру состояние. Владелец фирмы может при жизни распорядиться о создании наследственного фонда, указав это в завещании, и поручить руководство им доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна будет идти прибыль. Так он сохранит дело своей жизни и обезопасит незадачливых потомков. Сейчас поднимается вопрос о создании подобных "прижизненных" фондов.

Если позволите, вопрос личного характера. Известно, что за последние годы вышла серия ваших книг по истории мирового, российского и советского права, позитивно оцененных критикой. Таких, как "12 апостолов права", "Серебряный век права", "Страсти по праву" и других. Завершилась серия объемным трудом по истории отечественных Конституций. И это в условиях напряженной законотворческой работы в Думе. Где находите время и силы?

Павел Крашенинников: Спасибо, но, во-первых, сильно надеюсь, что серия еще не завершилась. Во-вторых, как ни странно прозвучит, эта работа помогает законотворчеству. Не секрет, что любое общество периодически наступает на одни и те же грабли. Мы не исключение, иногда даже примеры показываем. Зная историю права, легче разбираться в законопроектах сегодняшнего дня. Спасибо читателям, "Российской газете" за поддержку.