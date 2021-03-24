YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со "скопинским маньяком"

YouTube наложил ограничения на просмотр интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" - Виктором Моховым, который вышел на свободу. Он был осужден в 2005 году за похищение и изнасилование двух девушек.

Интервью было размещено на YouTube-канале Собчак. Сейчас при нажатии на кнопку просмотра видео появляется предупреждение: "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Если пользователь все же желает посмотреть интервью, он должен нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".

Интервью вызвало общественный резонанс.

Депутат Госдумы Антон Горелкин направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал на законодательном уровне запретить интервью с маньяками.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку в связи с провокационными заявлениями Мохова.

Ранее телеведущая уже использовала тему маньяков в своих интервью. В частности, она публиковала интервью с Екатериной Пржигодзкой, знакомой доцента СПбГУ Олега Соколова, который был осужден за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Убийство произошло 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Согласно выводам следствия, Соколов застрелил девушку, после этого расчленил ее и попытался утопить части тела в реке Мойке. В интервью Екатерина Пржигодзкая рассказывала о том, как Соколов нападал на нее и угрожал убить.