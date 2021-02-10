Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке

Петроградский районный суд Петербурга вынес решение по второму иску осужденного за убийство аспирантки историка Олега Соколова к Екатерине Пржигодзкой, девушке, которая ранее жаловалась на то, что ученый ее избивал.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, историк требовал с девушки опровергнуть ее рассказ о жестокости со стороны Соколова и компенсировать моральные страдания в размере тысячи рублей. Также историк подал в суд на Первый канал, где транслировался фильм. Но суд отказал историку в иске. История повторилась. В конце января Петроградский районный суд также отказывал Соколову в иске против Пржигодзкой, но тогда соответчиком значилась кинокомпания, снявшая ленту.

Напомним, Екатерина Пржигодзкая снялась в документальном фильме, где рассказала о том, что встречалась с историком Соколовым, а потом он ее жестоко избил. Это же Екатерина сообщила и во время процесса над историком, когда его судили за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

Показания Пржигодзкой использовались судом для характеристики личности ученого.