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10.02.2021 20:30
Рубрика: Происшествия

Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петроградский районный суд Петербурга вынес решение по второму иску осужденного за убийство аспирантки историка Олега Соколова к Екатерине Пржигодзкой, девушке, которая ранее жаловалась на то, что ученый ее избивал.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, историк требовал с девушки опровергнуть ее рассказ о жестокости со стороны Соколова и компенсировать моральные страдания в размере тысячи рублей. Также историк подал в суд на Первый канал, где транслировался фильм. Но суд отказал историку в иске. История повторилась. В конце января Петроградский районный суд также отказывал Соколову в иске против Пржигодзкой, но тогда соответчиком значилась кинокомпания, снявшая ленту.

Напомним, Екатерина Пржигодзкая снялась в документальном фильме, где рассказала о том, что встречалась с историком Соколовым, а потом он ее жестоко избил. Это же Екатерина сообщила и во время процесса над историком, когда его судили за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

Показания Пржигодзкой использовались судом для характеристики личности ученого.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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